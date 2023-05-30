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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sağanak sele neden oldu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İrfan Ağca  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sağanak sele neden oldu Fotoğraf: İrfan Ağca/AA

Samsun

Çakırtaş Mahallesi'nde sağanak sonucu meydana gelen selde bir otomobil sulara kapılarak sürüklendi.

Esentepe Mahallesi'nde sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı, evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleri ile bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan sele kapılan ve boş olduğu öğrenilen otomobil için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

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