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Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Okan Coşkun  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanağın etkisiyle 46 ev ve işyerinde de su baskını ihbarı alındı.

Adreslere yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

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