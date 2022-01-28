Samanlı Dağları'nda 'beyaz örtü' havadan görüntülendi
Her mevsim ayrı güzellik sunan Samanlı Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü.
Kocaeli
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Samanlı Dağları'nın Karamürsel'den Kartepe'ye uzanan bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Dağların zirve noktası 1600 rakımlı Kartepe'de ise kar kalınlığı 124 santimetreye ulaştı.
Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.
Dağın eteklerinden İzmit Körfezi ile Yuvacık Barajı'nın kuşbakışı görünümü güzel manzara oluşturdu.
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