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Salihli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Nurullah Kalay   | 13.05.2022
Salihli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa

İlçede akşam şiddetini arttıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar su birikintileri sebebiyle güçlükle ilerleyebildi.

Şiddetli yağış sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince tıkanan mazgallar açılarak suyun tahliyesi sağlandı.

Kurudere, Turan ve Fevzipaşa caddelerinde bazı iş yerlerini su bastı. Yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Ekiplerin yollarda biriken suyu tahliyesinin ardından akış normale döndü.

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