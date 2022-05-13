Dolar
15.48
Euro
16.10
Altın
1,809.71
ETH/USDT
2,056.00
BTC/USDT
29,645.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Çiftçi   | 13.05.2022
Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltıldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler yakındaki fabrikaların bahçesine taşındı ve işçilere burada müdahale ediliyor.

Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre, işçilerden Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit (44) hayatını kaybetti, 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, AA muhabirine, gaz sızıntısı nedeniyle fabrikada zehirlenme vakası yaşandığını belirtti.

Sağlık ekiplerince gazdan etkilenen işçilere ihbar gelir gelmez müdahale edildiğini dile getiren Başıbüyük, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı işçilerin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Fabrikada zararlı maddelerden arındırma işlemi ekipler tarafından devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'den 12 ay boyunca çiçek ihracatı yapılıyor

Batı Akdeniz'den Avrupa ülkelerine 407,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Antalya'dan Japonya'ya teknoloji ihracatı

Antalya'dan Japonya'ya teknoloji ihracatı
Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı