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Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Geyve ilçesinde biri ambulans 4 aracın karıştığı kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Vali Çetin Oktay Kaldırım gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Şimşek   | 24.08.2021
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Sakarya

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Geyve boğazı mevkisinde 54 ABL 122 plakalı ambulans ile 54 AFL 169 plakalı panelvan, 34 CFZ 142 ve 54 KK 622 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken, diğerleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza mahallinden geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu.

Sağlık ekiplerinden bilgi alan Vali Kaldırım, kazazedelere geçmiş olsun dileklerini de iletti.


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