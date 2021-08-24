Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botlar içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup, 33 ve 26 kişilik iki grup düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.