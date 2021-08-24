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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 24.08.2021
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botlar içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup, 33 ve 26 kişilik iki grup düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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