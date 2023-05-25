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Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü.

İbrahim Yozoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Kocaeli

Başak Sokak'taki bir traktör fabrikasının sahasında yer alan taşeron otomotiv firmasına ait boyahanede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü

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