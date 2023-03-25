Sakarya'da sis etkili oluyor
Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.
Sakarya
Kent merkezi ile yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler trafikte dikkatli ilerliyor.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.