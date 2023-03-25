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Sakarya'da sis etkili oluyor

Sakarya'da sis etkisini gösteriyor.

İbrahim Yozoğlu  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Sakarya'da sis etkili oluyor

Sakarya

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler trafikte dikkatli ilerliyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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