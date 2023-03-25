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Kars'ta Lavaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Ömer Tarsuslu  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kars'ta Lavaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı Fotoğraf: Ömer Tarsuslu - AA

Kars

Kış aylarında dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, bazı akarsular, göletler ve derelerin donan kısımları, ilkbaharla birlikte çözülüyor.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen ve yaklaşık 3 aydır yüzeyi donan Lavaş Gölü'ne, buzların erimesiyle göçmen kuşlar da gelmeye başladı.

Göldeki buzların erimesi dronla görüntülendi.

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