Kars'ta Lavaş Gölü'nün yüzeyindeki buzlar erimeye başladı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Lavaş Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.
Kars
Kış aylarında dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede, bazı akarsular, göletler ve derelerin donan kısımları, ilkbaharla birlikte çözülüyor.
Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen ve yaklaşık 3 aydır yüzeyi donan Lavaş Gölü'ne, buzların erimesiyle göçmen kuşlar da gelmeye başladı.
Göldeki buzların erimesi dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.