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Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdülkerim Çalışkan   | 26.11.2022
Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı

Sakarya

Görüntülerde, Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'tan geçen öğrenciye, kaldırımda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırması ve çocuğu kısa süre kovalamalarının ardından esnafın da müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaları yer alıyor.

26.11.2022


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