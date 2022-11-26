Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı
Düzce
Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 3 gündür binanın dördüncü katında mahsur kalan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce Belediyesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Emine teyzenin 3 gündür 'O benim her şeyim' dediği muhabbet kuşu 'Sarı'yı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. 3 gündür 4 katlı binanın 4. katında mahsur kalan 'Sarı' artık bize emanet." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.