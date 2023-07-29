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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Murat Diri, Emre Ayvaz  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Murat Diri/AA

Sakarya

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazöz, itfaiye, tanker ve iş makinesinden oluşan 23 araç ve yaklaşık 150 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verdi.

Ekiplerin karadan ve havadan yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektar alan zarar görürken ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

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