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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Emre Ayvaz   | 29.07.2022
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kararın ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçirdi.

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