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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde hafta sonu ulaşım tek şeritten sağlanacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30-31 Temmuz tarihlerinde trafik akışı tek şeritten gerçekleştirilecek.

Zafer Göder   | 29.07.2022
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde hafta sonu ulaşım tek şeritten sağlanacak

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolunun Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında 30 Temmuz'da İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin orta şeridi, 31 Temmuz'da ise İstanbul yönünün sol ve orta şeritleri, Ankara yönünün sağ ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Çalışma yapılacak zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede oluşabilecek trafik, İstanbul istikametinde Abant kavşağından, Ankara istikametinde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Sürücülerin, çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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