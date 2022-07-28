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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Osman Nevtan Angün, Davut Genç, Serhat Yağız   | 28.07.2022
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.

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