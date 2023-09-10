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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga, rip akıntısı ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu.

Elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklarca alınan karar gereği yasaklandı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyardı.

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