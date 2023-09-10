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Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Balıkesir'de çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde, ormana yakın kırsal alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.

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