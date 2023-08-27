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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Osman Nevtan Angün  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.

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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

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