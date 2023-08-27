Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından saat 10.20 itibarıyla, 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.