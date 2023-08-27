Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
26,080.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Serdar Adıyaman  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu Fotoğraf: Serdar Adıyaman - AA

Bitlis

Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi mezarlık, bölgeye gelen yerli yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ilçeye gelen misafirler de mezarlıkta yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelenler, süslemeleriyle sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarını inceledi, dua ederek fotoğraf çektirdi.

Ankara'dan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için ilçeye gelen Yusuf Arslan, Ahlat'ın çok güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Tarihi eserleriyle ilçenin açık hava müzesi gibi olduğunu belirten Arslan, "Etkinliklere ilk kez katıldım. Sultan Alparslan'ın miras bıraktığı topraklara sahip çıkmamız gerekiyor. Burada milli benliğim yeniden pekişti. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğunu öğrendim. Kabristanı ziyaret ettim. Şehit mezarları burada. Dua ettim. Çok duygulandım." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Erdal Erdemir ise "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün gençlik merkezi gönüllüleriyle geldik. Kutlama programlarına katıldık. Güzel ve verimli zaman geçirdik. Kabristanı ziyaret ettik. Tarihimizi, böyle manevi bir ortamı görmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
"Dumansız yangın"a karşı biyolojik önlem alınıyor
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatlar Ahlat'ta sergileniyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

El sanatları ustaları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde hünerlerini sergiliyor

El sanatları ustaları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde hünerlerini sergiliyor
Tiyatro oyuncuları kostüm ve savaş aletleriyle Selçuklu ruhunu canlandırıyor

Tiyatro oyuncuları kostüm ve savaş aletleriyle Selçuklu ruhunu canlandırıyor
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet