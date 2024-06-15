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Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Ömer Ürer, Emre Ayvaz  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı

Düzce

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

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Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
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