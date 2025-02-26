Dolar
36.44
Euro
38.22
Altın
2,914.38
ETH/USDT
2,460.10
BTC/USDT
88,528.00
BIST 100
9,498.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı

Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte doğal gazdan zehirlenen 3 kişi toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı
Ağrı'da kayak sezonu yoğun kar yağışıyla tekrar başladı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu

Benzer haberler

Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı

Sahte içki yılbaşından bu yana 152 can aldı

Şehit polisin senaryosuna katkı sağladığı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak

İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir ve Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İzmir ve Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet