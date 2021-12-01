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Sağlık Bakanı Koca'dan hekimlere zam müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira..." dedi.

Sinan Uslu   | 01.12.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan hekimlere zam müjdesi

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Hekimlere yönelik düzenlemenin detaylarının sorulması üzerine Koca, düzenlemenin, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla ekleneceğini bildirdi.

Bugün ve yarın ilgili maddelerin ihdas edilmesini beklediklerini söyleyen Koca, "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler. Bütün çalışanlarımızı, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca'nın açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Bunun üzerine gazetecilerden, hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiği karşılığını alan Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Sağlık Bakanı Koca, detay vermediğini ifade etti.

"Detaylarını sizden alabilir miyiz? Hekimlerin maaşlarına ve emekliliklerine nasıl bir yansıması olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sözü Sağlık Bakanı Koca'ya bıraktı.

Koca, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Mecliste bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor." ifadelerini kullandı.


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