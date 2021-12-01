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Hakkari'de iki mağarada silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen iki mağrada silah, mühimmat, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 01.12.2021
Hakkari'de iki mağarada silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyon sırasında tespit edilen iki mağarada yapılan aramada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, 9 antitank roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 2 fünye, altılı pil bloğu, 54 pil, 900 metre kablo, muhtelif yaşam malzemesi, 9 jelikan bidon içinde 3 kilogramlık kullanıma hazır 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 485 kilogram amonyum nitrat, antitank mayını,​​​​​​​ antitank mühimmatı, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 savunma tipi el bombası, 3 taarruz tipi el bombası, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 6 şarjör, 1610 fişek, biksi makineli tüfek, bu silaha ait yedek namlu, 821 fişek, 7 şerit boş mayon, HK-33 piyade tüfeği şarjörü, bu silaha ait 35 fişek, elektrikli 6 fünye, 20 metre infilaklı fitil, 9 sevk fişeği, 26 alıcı düzeneği, 6 devre kartı, lehim teli, 2 muhtelif lehim malzemesi, 7 kilogramlık tek sarım bakır kablo, 10 litre mazot, dürbün, 10 palaska, 20 şarjör kılıfı, kazma, manivela demiri ve hilti kutusu ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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