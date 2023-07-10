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Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle sel felaketiyle ilgili acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını, Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Ali Kemal Akan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından, Bartın ve Zonguldak'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bartın'da 18 ambulans, 2 UMKE aracı ve 56 personelle acil sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Koca, ayrıca 112 birimleri ve UMKE ekipleriyle hastanelere 68 vakanın nakil olduğunu bildirdi.

Koca, "Hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor, 2 kişi taburcu edilmiştir." ifadesini kullandı.

Zonguldak'taki sel

Zonguldak'ta selden etkilenen Devrek Devlet Hastanesi acil servisinin kısa bir aradan sonra hizmet vermeye başladığını aktaran Koca, başvurular arasında selden etkilenen hastanın bulunmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gökçebey ilçesinde su baskını sebebiyle kurulan acil müdahale ünitesine sınırlı sayıda hasta başvurmuş, bunlar arasında selden etkilenme nedeniyle acil müdahale ünitemize başvuran hasta olmamıştır. Bir hasta ise KOAH nedeniyle sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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