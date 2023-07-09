Sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'na taşan su ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sağanağın ardından yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bolu
Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı.
Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi.
Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.