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Sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'na taşan su ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sağanağın ardından yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'na taşan su ulaşımı aksattı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı.

Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi.

Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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