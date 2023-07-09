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İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu

İskenderun Körfezi'nde hortum meydana geldi.

Ali Kemal Zerenli  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu

Hatay

Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortum, karaya doğru bir süre ilerledi.

Sahildeki bazı vatandaşlar kısa sürede etkisini yitiren hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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