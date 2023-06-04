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Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Bolu'da sağanağın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Bolu

Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın Abant Deresi ve dereye akan çayların debisini yükseltmesi nedeniyle Bolu-Abant kara yolunda taşkınlar meydana

geldi.

Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.

Yoldaki ulaşım, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanları, göle akan kaynakların debisinin yükselmesiyle suyla doldu.


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