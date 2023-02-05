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Sabiha Gökçen kalkışlı bugünkü uçuşlar iptal edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tansel Parlak, Gökhan Yılmaz   | 05.02.2023
Sabiha Gökçen kalkışlı bugünkü uçuşlar iptal edildi

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.

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