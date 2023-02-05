Hakkari'de tipide mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi kurtarıldı
Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki yolda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Hakkari
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kara yolunun Ortaklar mevkisinde 8 araçta 35 kişinin mahsur kaldığını belirtti.
Şemdinli-Derecik yolu Ortaklar mevkinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan— İdris AKBIYIK (@idrisakbiyik) February 5, 2023
8 araç ve 35 vatandaşımız İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. pic.twitter.com/xnepv7RCbt
Akbıyık, mahsur kalanların İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.
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