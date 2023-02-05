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Hakkari'de tipide mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki yolda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Sayim Harmancı   | 05.02.2023
Hakkari'de tipide mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi kurtarıldı

Hakkari

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kara yolunun Ortaklar mevkisinde 8 araçta 35 kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Akbıyık, mahsur kalanların İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.


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