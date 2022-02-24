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Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 24.02.2022
Rusya, Azak Denizi'nde nakliyeleri askıya aldı Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları

Moskova

Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.

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