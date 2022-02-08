Dolar
13.62
Euro
15.57
Altın
1,819.03
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,000.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Burak Akay   | 08.02.2022
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Benzer haberler

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek projede sona yaklaşıldı

Çanakkale'de aşırı yağışlarla taşan Kocabaş Çayı'nda temizlik başlatıldı

Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı

Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı İlker Özdemir yaşadıklarını anlattı
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti