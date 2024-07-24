Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,427.12
ETH/USDT
3,448.30
BTC/USDT
67,074.00
BIST 100
11,053.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Yıldız Nevin Kasım  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza
Türkiye'den, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki faaliyetlere ilişkin paylaşım

Benzer haberler

RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza

RTÜK'ten "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapıma ceza

RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" adlı yapım için inceleme başlattı

Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

Rekabet Kurulunun cezaları bu yılın ilk yarısında 4,1 milyar lirayı aştı

Rekabet Kurulunun cezaları bu yılın ilk yarısında 4,1 milyar lirayı aştı
Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Balıkesir'de motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasında karar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet