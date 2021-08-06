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RTÜK'ten gazetecilere saldırıya tepki

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Antalya ve Muğla'da gazetecilere yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Esin Işık   | 06.08.2021
RTÜK'ten gazetecilere saldırıya tepki

Ankara

Kuruldan yapılan açıklamada, "Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi. Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

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