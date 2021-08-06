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Yangından etkilenen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarından en çok etkilenen illerin başında gelen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Zeynep Canlı   | 06.08.2021
Yangından etkilenen Adana ve Antalya'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, orman yangınlarının meydana geldiği illerde hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, Adana genelinde cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Antalya genelinde de yarın görüntülü sağanak tahmin edildiğini kaydeden Çelik, Muğla'da ise yağış öngörülmediğini ancak sıcaklık düşüşü ve nem artışının il genelinde etkili olacağını bildirdi.

Çelik, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerindeki hava durumuna ilişkin ise şunları paylaştı:

"Sıcaklıklar bölgede 10 gündür mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyrediyordu. Ancak yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerine inecek. Yağışlarla nem de artacak. Dolayısıyla yangın çıkma ihtimali azalacak ve süren yangınların kontrol altına alınması kolaylaşacak. Meteorolojik parametreler bu ihtimalleri destekleyecek nitelikleri taşıyor."

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