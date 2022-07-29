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RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Fırat Taşdemir   | 29.07.2022
RTÜK 'Jurassic World Kretase Kampı' adlı yapım hakkında inceleme başlattı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix platformunda yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.


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