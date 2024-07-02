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RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir." ifadesini kullandı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK ) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişiminin, ülke olarak dikkatle takip edildiğini belirtti.

Mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini çoğu kimsenin görmediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir."

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RTÜK Başkanı Şahin'den Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama

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