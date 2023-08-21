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Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 2 ev tedbir amacıyla boşatıldı.

Fikret Delal  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Rize

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Toprak kaymaları, Yalı Mahallesi'nde Yusuf ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'na ait tek katlı evde tehlike oluşturdu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 2 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alındı.


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