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Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu yılın ağustos ayı itibarıyla e-Devlet uygulamasına girişin 3 milyarı aştığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı

Ankara

Ofis'in sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, e-Devlet'e bu yıl ağustos itibarıyla giriş sayıları açıklandı.

"Ağustos 2023 itibarıyla "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı"na toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı! Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı."

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