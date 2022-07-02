Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı.
Rize
Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.