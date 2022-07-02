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Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı.

Fikret Delal   | 02.07.2022
Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı

Rize

Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

02.07.2022


Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı

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