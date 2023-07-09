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Rize'de heyelan meydana geldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Fikret Delal  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Rize'de heyelan meydana geldi

Rize

İlçeye bağlı Gürpınar köyünde, sağanak nedeniyle büyük kaya parçası yamaçtan koparak yola düştü.

Dev kaya parçası nedeniyle, köy yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kaya kütlesi yoldan kaldırılarak, ulaşım yeniden sağlandı.

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