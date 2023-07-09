Rize'de heyelan meydana geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
Rize
İlçeye bağlı Gürpınar köyünde, sağanak nedeniyle büyük kaya parçası yamaçtan koparak yola düştü.
Dev kaya parçası nedeniyle, köy yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Vatandaşların olayı bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından kaya kütlesi yoldan kaldırılarak, ulaşım yeniden sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.