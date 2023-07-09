Düzce ve Zonguldak'ta su taşkınları yaşanıyor
Düzce ve Zonguldak'ta etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından birçok noktada su taşkınları yaşandı, bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.
Düzce - Zonguldak
Düzce'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Merkez, Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde dereleri taşırdı.
Akçakoca ilçe merkezinde bulunan Değirmen Ağzı Deresi'nin taşma riskine karşı belediye ekipleri çalışma başlattı. İlçede bulunan Altunçay ve Çayağzı köylerinde ise etkili olan sağanağın ardından tarım arazileri sular altında kaldı.
Merkez'e bağlı Fındıklı Aksu köyünde bulunan bir bağ evinin, dere yatağındaki taşkına dayanamayarak sel sularına kapıldığı, Kaynaşlı'ya bağlı Sarıçökek köyündeki kanalın ise sağanak nedeniyle taştığı görüldü.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yağmurun devam ettiğini belirterek, aşırı yağışlar nedeniyle derelerde taşma riskinin bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan bölgedeki vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), taşkın yaşanan mevkilerde çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de bölgede incelemelerde bulundu. Öztürk, gazetecilere, alınan önlemler neticesinde daha önceki yıllarda görülen sıkıntıların yaşanmadığını bildirdi.
Düzce'de kara yolu ulaşıma kapatıldı, iki katlı ev yıkıldı
Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden Ankara istikametine kapatıldı.
Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, kara yolunun çökme tehlikesine karşı yolun Ankara istikametini ulaşıma geçici olarak kapattı.
Şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nin Fevzi Çakmak Mahallesi kesimindeki istinat duvarında da çökmeler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.
"380 personelimiz ve 200 iş makinemiz sahada olaylara müdahale ediyor"
Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, yağmurun kentte şiddetini arttırdığını söyledi.
Son 35 saatte Yığılca ilçesinin 214, Çilimli ilçesinin 131, Kaynaşlı ilçesinin 112 kilogram yağış aldığı bilgisini paylaşan Vali Atay, yağışın gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.
Tüm ekiplerin sahada çalıştığını, vatandaşları uyarmayı sürdürdüklerini aktaran Vali Atay, "Şu ana kadar 380 personelimiz ve 200 iş makinemiz sahada olaylara müdahale ediyor." dedi.
Kentteki bazı bölgelerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, ekiplerin sorunların giderilmesi için görev başında olduğunu ifade eden Vali Atay, "Yaklaşık 474 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi." diye konuştu.
Vali Atay, mevsimlik işçi olarak kente gelen 96 vatandaşın da Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edildiğini, 112 Acil Çağrı hattına yapılan ihbarların anında değerlendirildiğini sözlerine ekledi.
Yığılca
Düzce-Yığılca kara yolu bölgesinde de taşkınlar ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve çevre belediyelerin kepçe ve iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Bu arada ilçeye bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde altında atölye bulunan iki katlı ev yıkıldı.
Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.
Gölyaka ilçesinde ise Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan ve geçen yıl meydana gelen selden sonra inşa edilen geçici köprü yıkıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Düzce-Yığılca kara yolu ulaşıma kapatıldı
Düzce'de sağanağın ardından yaşanan taşkınlar nedeniyle Yığılca ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlardaki derelerin taşmasına neden oldu.
Merkezi, Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki Çiftlik ve Gürcü Çiftlik ile bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.
Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cevdet Atay, gazetecilere, Yığılca bölgesinde debileri yükselen derelerdeki suyun, köprülere zarar verdiğini söyledi.
Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Düzce-Yığılca kara yolunun, çift yönlü kapatılması talimatını verdiğini aktaran Atay, "Sadece bölgede çalışan araçlarımızın geçişine izin verilecek. İkinci bir duyuruya kadar yol kapalı kalacak." dedi.
Kent genelinde su kesintisi açıklaması
Bu arada Düzce Belediyesi, şehrin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede, heyelan meydana geldiğini bildirdi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle tesise su alınamadığı belirtilerek, "Şehrimiz genelinde su kesintisi yaşanacak olup, meydana gelen heyelan için tüm ekiplerimiz seferber edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Zonguldak
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaraşlıyörük köyündeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.
Zonguldak Valisi Tutulmaz: "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok"
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte yaşanan sağanağa ilişkin, "İlçe merkezlerimizde, beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var, ancak sevindirici tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok." dedi.
Tutulmaz, su baskınına neden olan sağanağın ardından Devrek ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan bilgi alan Tutulmaz'a, Devrek Kaymakamı Ümit Altay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da eşlik etti.
Tutulmaz, gazetecilere, kentin tamamında ciddi bir yağış etkili olduğunu belirterek, son 24 saatte 200 kilogram yağış alan yerler bulunduğunu söyledi.
Bu 200 kilogramlık yağışın her tarafta bütün dereleri harekete geçirdiğini ifade eden Tutulmaz, "İlçe merkezlerimizde, beldelerimizde selden kaynaklanan sıkıntılarımız var, ancak sevindirici tarafı şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Diğer zararlarımızı muhakkak telafi edeceğiz, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda şükrettiğimiz husus, herhangi bir can kaybımız yok. Tedbirlerimizi aldık. Devam ediyoruz." diye konuştu.
Tutulmaz, 200 kilogramlık yağışın çok fazla bir miktar olduğunu dile getirerek, ne kadar tedbir alsalar da derelerin taşmasını engelleyemediklerini kaydetti.
Yağışların sürmesine rağmen toplumun günlük hayatını tehdit edecek bir durum olmadığını aktaran Tutulmaz, "Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmaları, araç ve diğer malzemelerini dere yataklarından uzakta bulundurmalarını duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin sağanak nedeniyle mahsur kalanların olup olmadığını sorması üzerine Tutulmaz, "Birkaç mahsur kalan vardı. Onlar şu an itibarıyla kurtarıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ereğli tarafında bir kişi var, ancak şu anda acil bir durumu yok. Sel sularının biraz daha azalmasıyla alacağız." dedi.
Öte yandan, ilçedeki sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde belediye ekiplerince yollarda oluşan çamur birikintilerini temizlemek amacıyla çalışmalar sürüyor.
İlçedeki su kesintisi nedeniyle bazı vatandaşların marketlerden su aldıkları görülen, bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde temizlik yaptıkları görülüyor.
Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu küçük araçların geçişine açıldı
Karadeniz Ereğli ilçesinde de Gülüç ırmağının taşması sonucu bazı fabrika, ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Trafik ekiplerince Bölücek, Hamzafakılı, Topçalı köylerinin bulunduğu bölge trafiğe kapatıldı.
Ekiplerce yolda güvenlik önlemi alındı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, heyelanlar nedeniyle araç trafiğine iki yönlü kapatılan Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu güzergahında küçük araçların servis yolundan geçişine izin verilmeye başlandığı bildirildi.
Kara yolunun büyük araçlar için ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu aktarıldı.
Gökçebey ilçesi Örmeci köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla kent merkezine giden yolda dalgalı bir görüntü ortaya çıktı.
Çöküntüler meydana gelen yolda ekipler çalışma başlattı, bu sırada bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.