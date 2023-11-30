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Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Muhittin Sandıkçı  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım Pazartesi akşamı odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 85 personel, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 gemi, 2 bot ve 10 araçla yürütülüyor.

Herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmalarına, havanın kararmaya başlamasıyla yarın sabah yeniden başlanmak üzere ara verildi.

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