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Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Fikret Delal, Bülent İsmailoğlu  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

Rize

Ayder Yaylası'ndaki Gelintülü Şelalesi'nde biriken kar kütleleri hızla kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü.

Çığın düşme anı, yaylada bulunan işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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