Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Ekipler saha taramalarına devam ediyor
Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini söyledi.
Kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuzluk ya da ihbar bulunmadığını, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldığını belirten Baydaş, şunları kaydetti:
"Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok, bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Sahayı yine tarayacağız. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."
Baydaş, bölgede geçen haftalarda şiddetli yağışların ardından heyelanlar meydana geldiği, depremin yeni heyelanlara yol açma riskinin sorulması üzerine, "Şu an için buna yönelik de bizde herhangi bir uyarı yok ama elbette heyelan noktasında problem olan yerler sarsıntıda daha da akışkan hale gelebilir." dedi.
"İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.
Depremin, Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildiğini kaydeden Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
"Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin"
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da ve Rize'de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.