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Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

Meteoroloji, Rize ve Artvin çevreleri için yoğun kar uyarısında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 27.03.2022
Rize ve Artvin'de yoğun kar bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yağışlar bugün gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacak.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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