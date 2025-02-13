Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili yurt genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.
İstanbul
Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.
İstanbul Müftülüğünce, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlattı.
Programın sonunda İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi, namaz sonrası cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince cemaate ikramlarda bulunuldu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.
Eyüpsultan’da camiye gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ne de ziyarette bulunup dua etti.
Adana
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Hatay
Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.
Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate Antakya Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında ikramda bulunuldu.
Sakarya
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam vakti camilere giderek namaz kıldı, ibadet etti.
Tarihi Orhan Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Yatsı namazın ardından ise cemaate ikramlarda bulunuldu.
Karabük
Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan Müslümanlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Safranbolu Merkez Camisi'nde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılıp, dua etti.
Kocaeli
Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camisi'ne giden vatandaşlar namaz kılarak, dua etti.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.
Bolu
Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar yapıldı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda Müslümanlar dua etti.
Akşam vakti kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Edirne
Edirne'de Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi.
Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, programda yaptığı konuşmada, değerli mekanlar olduğu gibi değerli zamanların da olduğunu söyledi.
Ramazan ayının değerli zamanlardan olduğunu belirten Şahin, "Ramazan ve Kurban bayramları ise bereketli sevinç günleridir. Yine üç aylar girdiği zaman bizim için ayrı bir bereketli mevsimdir. Üç ayların içerisinde olan Regaip, Miraç, Berat geceleri ve en sonunda da Kadir Gecesi aynı şekilde çok bereketli mübarek zaman dilimlerindendir." dedi.
Kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.
Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da katıldığı programda vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.
Kırklareli
Kırklareli'nde de kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi.
Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi.
Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Vakıflar Müdürlüğünce vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.
Konya
Konya'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.
Cemaat, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Mevlana Meydanı'nda toplanan çocuklar da edilen dualara eşlik etti.
Kayseri
Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.
Berat Kandili'nin öneminin anlatıldığı gecede, camiye gelen cemaate, bazı kurum ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir
Kırşehir'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.
Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.
Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.
Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.
Yozgat
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Ali Gülden, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri ve bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini anlattı.
Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.
Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Diyarbakır
Diyarbakır'da İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.
Siirt
Siirt'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından "Berat" konulu sohbetin gerçekleştirildiği programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı programda ilahiler seslendirildi.
Siirt Belediyesince cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.
Programa, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.
Elazığ
Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Batman
Batman'da camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
İl Müftülüğünce Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Tahir Pekim, kandilin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Program, mevlit okunması ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.
Bingöl
Bingöl'deki camilerde Berat Kandili münasebetiyle düzenlenen programlarda ilahiler okundu, dua edildi.
Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.
İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, ramazan ayına bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, Berat Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Mardin
Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.
İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Berat Kandili'ne ilişkin konuşma yaptı.
Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa, Vali Tuncay Akkoyun ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak da katıldı.
Şırnak
Şırnak'ta, Berat Kandili dolayısıyla camilerde bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Geylani Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından Gazze ve tüm İslam alemi için dua edildi.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Gaziantep
Gaziantep'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.
Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Şanlıurfa
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.
Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.
Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.
Malatya
Malatya'da İstasyon Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi.
Malaya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise kandil dolayısıyla Tunceli ve Elazığ'da dün gerçekleştirdiği salep ikramını, Malatya'da yatsı namazının akabinde İstasyon Camisi'nde yaptı. Yeşilyurt Belediyesi ise lokma ikramında bulundu.
Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti.
Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Adıyaman
Altınşehir Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler, gecenin önemiyle ilgili İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından verilen vaazı dinledi.
Program sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kilis
Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.
Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz'ün namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Bursa
Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.
Yatsı namaz sonrası cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Eskişehir
Eskişehir'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.
İlahilerin seslendirildiği programa katılanlar, namaz kılıp, dua etti.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Bilecik
Bilecikİl Müftülüğünce Kayıboyu Camisi başta olmak üzere birçok camide programlar düzenlendi.
Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında dualar edildi.
İl Müftüsü Ahmet Dilek, yatsı namazı öncesi verdiği vaazda, ramazan ayına az bir süre kaldığını belirterek, "Bu aylar, değişim yaşadığımız, gidişatımızı düzeltme gayretinde olduğumuz, ruh dünyamızı olgunlaştırdığımız ve ibadetler ile kulluk bilincine erdiğimiz zamanlardır. Bu zaman dilimleri, kulluk şuurunu artırmaya, manevi iklimi teneffüs etmeye ve geliştirmeye, insana ve kainata merhamet ve sevgi nazarıyla bakmaya ve ramazan ayında ise bu durumu doruk noktalara çıkaracağımız hazırlık günleridir." ifadesini kullandı.
Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum, lokma ve kandil simidi dağıtıldı.
Balıkesir
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Berat Gecesi dualarla idrak edildi.
Vatandaşlar tarihi Şerif Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Kuran tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.