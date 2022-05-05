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Ramazan Bayramı'nda 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Gökhan Yılmaz   | 05.05.2022
Ramazan Bayramı'nda 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı

Istanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, bayram tatili sürecinde 1331 iç hat, 3398 dış hat olmak üzere toplam 4 bin 729 uçuş gerçekleştirildi.

Bu seyahatlerde 180 bin 217 iç hat yolcusu, 487 bin 27 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 667 bin 244 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Öte yandan Kovid-19 salgınının başlamasından beri İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da gerçekleştirilen 1301 sefer ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına ulaşıldı.

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