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Gündem, Ramazan 2025

Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Türkiye genelinde camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Ali Cevahir Aktürk, Hikmet Faruk Başer, Gökhan Balcı  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

İstanbul/Edirne

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Vatandaşların doldurduğu Fatih Camisi'nde namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım, bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım." dedi.

Eyüpsultan Camisi'ne de namaz kılmak için gelenler, cami içerisini, iç ve dış avluyu doldurdu.

Kılınan namazın ardından cemaat Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camii'nde de yoğunluk oluştu.

Trakya'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Eski Cami de vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği camiler arasında yer aldı.

Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, gelenek dolayısıyla hutbeye kılıçla çıktı.

Tatlı, hutbede, ramazanın iyilik ayı olduğunu belirtti.

İyiliğin dönüştürücü bir gücü olduğunu aktaran Tatlı, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım. Yüreğimizi kardeşimize, kapımızı komşumuza açalım, bu ramazan ve her zaman." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazında camileri doldurdu.

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