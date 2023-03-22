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Ramazan ayı, Orta Asya ve Kafkasya'da yarın başlayacak

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Rusya, ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu.

Ekip  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Ramazan ayı, Orta Asya ve Kafkasya'da yarın başlayacak

Bakü

Azerbaycan'ın dini konulardaki yetkili kurumu Kafkas Müslümanları İdaresinin yayımladığı fetva gereği ülkede ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Kafkas Müslümanları İdaresinin fetvası gereği Ramazan Bayramı 21 Nisan'da kutlanacak.

Kazakistan’da Müslümanlar, ilk teravih namazını bugün kılacak. Başmüftü Naurızbay Taganuly, teravih namazı için Astana’daki Orta Asya’nın en büyük camisinde saf tutacak ve tebrik mesajını okuyacak.

Ülkede ramazan ayı boyunca hayır etkinlikleri de düzenlenecek.

Özbekistan Müslümanlar Dini İdaresinden yapılan açıklamada, Astronomi Enstitüsü uzmanlarıyla dün yapılan hilal gözetleme sürecinde hilalin görülememesi dolayısıyla Hicri Takvime göre, şaban ayının 30. gününü bugün tamamladığı ve perşembenin ramazanın ilk günü olduğu belirtildi.

Kırgızistan’da da dini yetkililer, ramazanın 23 Mart’ta başlayacağını açıkladı. Ülkedeki Müslümanlar, 22 Mart’ta ilk teravih namazını kılacak. Ülke genelindeki camilerdeki teravih namazları hatimle kılınacak.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, ramazan ayının bugün gün batımıyla başlayacağı belirtilerek, 23 Mart’ta Müslümanların oruç tutacağı bildirildi.

Ramazan Bayramı'nın 21 Nisan’da kutlanacağı belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Ulema Konseyinin bu kararı, 2016’da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Hicri Takvimde Vahdet Konferansı’nın sonuçlarına, bilimsel ve dini gerçeklerden elde edilen verilere göre aldığı kaydedildi.

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